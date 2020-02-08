Son dakika: 5 PKK/YPG’li terörist teslim oldu!
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye’nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG’li terörist, Mardin'in Nusaybin ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakollarımıza teslim oldu."
Suriye'nin kuzeyinden kaçan YPG/PKK'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 YPG/PKK'lı terörist daha Mardin Nusaybin ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
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