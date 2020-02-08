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Son dakika: 5 PKK/YPG’li terörist teslim oldu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
5 PKK/YPG’Lİ TERÖRİST TESLİM OLDU!

Son dakika haberine göre; : "’nin kuzeyinden kaçan 5 /’li terörist, 'in ve 'nın Suruç ilçesindeki hudut karakollarımıza teslim oldu."

'nin kuzeyinden kaçan /'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 YPG/PKK'lı terörist daha ve Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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