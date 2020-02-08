Burhan Felek Atletizm Stadı açılışını bugün Başkan Erdoğan yapacak
İstanbul, Üsküdar'da yenilenen tesisin açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün yapılacak. Tesiste doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pisti bulunacak. 1800 metrekare kapalı atletizm salonunu içinde barındıran tesiste, 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribün de olacak.
Yenileme çalışmaları tamamlanan ve yeniden Türk sporuna kazandırılan Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 15.15'te gerçekleştirilecek.
DOĞAL ÇİM SAHA VE 8 KULVARLI ATLETİZM PİSTİ BULUNUYOR
İstanbul'un simge spor tesislerinden olan Burhan Felek Atletizm Stadı, uluslararası yarışlara ev sahipliği yapacak özelliklerde olacak. Uluslararası Atletizm Federasyonu standartlarında doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pistinin yanı sıra, 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pisti, 1800 metrekare kapalı atletizm salonunu içinde barındıran tesiste, 2 bin 425 seyirci kapasiteli kapalı tribün de olacak.
Spor kompleksi olma özelliği taşıyan tesiste, sporcu soyunma odaları, antrenör ve hakem odaları, temsilci odaları, idari odalar, toplantı ve eğitim odaları ile sporcu sağlığı ve gelişimi için sağlık odası, sauna ve masaj odaları yer alıyor.
FARKLI BRANŞLARA DA HİZMET VERECEK
Halter, fitness ve kondisyon salonlarının yanında engelli atletizm sporcuları için salon ve rehabilitasyon merkezi de bulunan tesiste, 268 metrekare karate salonu, 200 metrekare tekvando salonu, 236 metrekare judo salonu, 232 metrekare temel cimnastik salonu, 80 metrekare pilates, step ve aerobik salonu, 264 metrekare masa tenisi salonu, 120 metrekare bilardo, langırt ve dart salonu da bulunuyor.
Tesiste ayrıca, sporcuların dinlenebileceği kitap-kahve salonu ile geleneksel çocuk oyunları ve zeka oyun alanları da yer alacak. Burhan Felek Atletizm Stadı, 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet verecek.
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