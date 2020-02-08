KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bir İngiliz gazetesine verdiği röportajda kullandığı ifadelerle büyük tepki çekti. Akıncı’ya yönelik tepkiler sürüyor. MHP lideri Bahçeli, Akıncı’nın istifa etmesi gerektiğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan da sert tepki geldi. Peki, Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı ne dedi? İşte detaylar…

Mustafa Akıncı kimdir? KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepkiler sürüyor. Akıncı'nın İngiliz gazetesi The Guardian'a verdiği röportajda kullandığı ifadeler büyük tepki çekti. Peki, Mustafa Akıncı ne dedi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA AKINCI NE DEDİ?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz The Guardian'a verdiği mülakatta adil federal çözüm içeren bir anlaşmaya tez zamanda ulaşılmazsa, adadaki Türk ve Rum toplumlarının bölünmüşlüğünün kalıcı hale geleceği uyarısında bulunmuştu.

İki taraf arasındaki görüş ayrılıklarının her yıl giderek daha kemikleştiğini, bunun yeniden birleşme ihtimalini azalttığını belirten Akıncı, "Acele etmemiz lazım. Bunca yıldan sonra bir dönüm noktasına, belirleyici bir ana geldik" demişti.

İngiliz gazetesinin "Kırım tarzı ilhak ihtimali" sorusunu "korkunç" diye yanıtlayan ve "Türkiye'nin kendi çıkarlarına aykırı" diye değerlendiren Akıncı, kendi vizyonunun tümüyle farklı olduğunu savunmuştu.

MUSTAFA AKINCI KİMDİR?

Mustafa Akıncı 28 Aralık 1947 tarihinde Kıbrıs'ın Limasol kentinde dünyaya geldi.

Limasol'da 19 Mayıs Lisesi'nde eğitim gören Akıncı burada tiyatro oyunlarında sahne aldı Lise eğitiminin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversitede bulunduğu dönem Türkiye'de 68 Kuşağı'nın etkinlik gösterdiği dönemdi ve Akıncı o dönemin öğrenci hareketlerinden etkilendi. Üniversitede Kıbrıslılar Cemiyeti'nin yönetiminde yer aldı. 1973 yılında adaya döndü ve Lefkoşa'ya yerleşti.

1975 yılında oluşturulan Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisine seçildi. 24 Mayıs 1976 tarihindeki yerel seçimde Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığı için Toplumcu Kurtuluş Partisi'nden (TKP) aday oldu. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin desteğini aldı. Seçimdeki en büyük rakibi Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın desteklediği Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı iş adamı Nevzat Uzunoğlu'ydu. Akıncı 1500 oy farkla ve %48.99'luk bir oranla Lefkoşa Türk Belediyesi'nin ilk seçilmiş başkanı olurken Uzunoğlu %31.81'de kaldı. 1990 yılına kadar bu görevi kesintisiz yürüttü. 1 Haziran 1980 tarihli ikinci seçiminde %39.98 oranla yeniden seçildi. 2 Haziran 1986 tarihli üçüncü seçiminde UBP belediyeyi almak için kapsamlı bir kampanya yürütse de UBP adayı Ramiz Manyera'nın aldığı %40.93'lük oy yetersiz kaldı; Akıncı %46.42 ile üçüncü bir dönem için seçildi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nin kuruluşunda etkin rol üstlenerek birliğin ilk başkanlığını yaptı.

1987 yılından 2001 yılına kadar Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Genel Başkanlığı görevinde bulundu 1993 – 2009 yılları arasında da Milletvekilliği görevini sürdürdü. 1999-2001 döneminde ise Başbakan Yardımcılığı ve Turizm Bakanlığı görevini üstlendi. Annan Planı döneminde oluşturulan Barış ve Demokrasi Hareketi'nin (BDH) kurucularından oldu. Toplumcu Demokrasi Partisi'nin oluşumu ile birlikte başkanlık görevini devretti.

14 yıl boyunca Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığı yaptı. 2015 Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağımsız aday olarak katıldı ve ikinci turda aldığı 60.50%'lik oyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildi.