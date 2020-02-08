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CHP'li belediyenin 18 aracı buhar oldu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020
CHP'Lİ BELEDİYENİN 18 ARACI BUHAR OLDU!

Aydın'ın 'li adına tescilli 18 adet araç ortadan kaldırıldı. Araçların, belediye bünyesinde mevcut olmadığı, hurdalıklarda da yer almadığı belirlendi. Sayıştay müfettişleri "Araçların nerede olduğu tespit edilememiştir" ifadesini de rapora işledi.

Sayıştay, Aydın'ın 'li 'nin 2018 yılı içerisinde toplam 13 milyon 200 bin lira borçlandığını tespit etti. Borçlanma tutarının belediyenin en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde 10'unu geçtiği halde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı alınmadan borçlanmaya gidildiği ifade edildi.

NEREDE OLDUKLARI BELLİ DEĞİL

Yapılan bir diğer incelemede ise trafik kayıtlarında belediye adına tescilli 18 adet aracın belediye bünyesinde mevcut olmadı��ı, hurdalıklarda da yer almadığı anlaşıldı. Araçların nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi ve belge de bulunmadığı görüldü. CHP'li belediyenin araçların tamamının hurda araçlar olduğu ifade etmesine rağmen yapılan incelemede araçların hurdalıkta olmadığı, resmi olarak hurdaya ayrılmadığı ve kayıtlardan düşülmediği belirlendi. Sayıştay müfettişleri "Araçların nerede olduğu tespit edilememiştir" ifadesini de rapora işledi.

BELEDİYE BORÇ BATAĞINDA

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Aydın'ın CHP'li 'nin ise batağında olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede CHP'li Didim Belediyesi'nin Kurumuna 136 milyon 647 bin lira, vergi dairelerine 25 milyon 784 bin lira, tedarikçi, müteahhit ile satıcılara 32 milyon 582 bin lira, diğer kurumlara 46 milyon 658 bin lira olmak üzere toplamda 241 milyon 672 bin lira borcu olduğu raporda yer aldı.

29 İŞÇİ NEYE GÖRE ALINDI?

'in CHP'li Bandırma Belediyesi'nde işçi alımında yapılan usulsüzlük de raporda yer aldı. Raporda Bandırma İnsan Kaynakları Ltd. Şti.'nin 28 Ağustos 2018 Cuma günü, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Bandırma Hizmet Merkezine işçi alımı ilanı için dilekçe yazdığı Pazartesi günü ise 29 işçinin işe alındığı belirtildi. Yapılan incelemede, "Kamu kurumlarının kapalı olduğu hafta sonu günlerinde kuruma iş başvurusunda bulunmak ve mevzuatta belirtilen süreçler takip edilmeden aynı günlerde belediye tarafından işçi alımı ile ilgili bir işlemin yapılması hayatın olağan akışına aykırıdır" denildi.

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