08 Şubat 2020, Cumartesi
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Son dakika: Askeri araç devrildi! 1 asker şehit oldu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ! 1 ASKER ŞEHİT OLDU...

Son dakika haberine göre; , Harekatı Bölgesinde intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu bir askerin olduğunu duyurdu.

acı haberi duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

" Harekâtı Bölgesinde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olmuştur."

Ayrıntılar geliyor...

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