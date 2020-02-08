Başkan Erdoğan'dan Burhan Felek Atletizm Pistinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pistinin Açılış Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Burhan Felek Tesisleri 7 gün 24 saaat hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuşuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum. Burhan Felek Tesisleri 7 gün 24 saat hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Gündüz çalışan, okula giden vatandaşlarımız bu imkanları kullanabilecekler. Spor tesislerine bugüne kadar eski parayla 9.5 katrilyon lira yatırım yaptık." dedi.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Burası İstanbulumuzun en köklü spor tesislerinden biridir. Biz de futbol oynadığımız dönemlerde burada maçlara çıkıyorduk. Tesisimizin günün ihtiyaçlarına göre sporculara sunulmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

2425 SEYİRCİ KAPASİTELİ KAPALI TRİBÜNE SAHİP

202 yılında ülke çapında 12 olan atletizm pisti özellikle bugün itibariyle 56'ya çıkmış durumda. Burhan Felek Atletizm Pisti uluslararası organizasyonlar için her türlü imkana kavuştu. Tesisimiz 60 metre uzunluğunda, 5 kulvarlı ısınma pistine, 2425 seyirci kapasiteli kapalı tribüne sahiptir.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET

Buradan tüm gençlerimize ve sporcularımıza da şu müjdeyi vermek istiyorum. Haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecek. Gençler burada spor yapabilecek, kitap okuyabilecek, zamanını geçirebilecek. Bu uygulamayı diğer spor tesislerinde de başlatıyoruz. Gündüz çalışan, okula giden vatandaşlarımız bu imkanları kullanabilecekler.

DİLEDİĞİ ZAMAN BASKETBOL OYNAMA İMKANINA KAVUŞACAK

Tesis yatırımlarımızla ülkemizi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getiriyoruz. Artık yetenekli gençlerimiz okul mu, spor mu ikileminde kalmayacak. Şimdi yeni bir kampanya daha başlatıyoruz. Uygun olan her yere tam 10 bin pota yerleştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız dilediği zaman basketbol oynama imkanına kavuşacak.

Bir başka daha önemli karar alarak, yüzme havuzlarımızı günün 24 saati açık hale getiriyoruz. 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceğiz. Mahalle tipi sahalar ile tüm imkanları çocuklarımızın ayaklarına götürüyoruz.