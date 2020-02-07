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Van'daki çığ faciasında hayatını kaybeden itfaiye amiri Emrullah Ensari ölmeden bir saat önce röportaj vermiş

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020
VAN'DA HAYATINI KAYBEDEN EMRULLAH ENSARİ ÖLMEDEN BİR SAAT ÖNCE RÖPORTAJ VERMİŞ

'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Amiri , ölmeden bir saat önce röportaj verdiği ortaya çıktı.

- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında 3 gün önce yaşanan çığ felaketinin ardından 3 çocuk babası İtfaiye Amiri de, yüzlerce arama kurtarma ekibi ile birlikte hemen olay yerine koştu. Ensari, diğer ekiplerle gece yarısına kadar yoğun bir şekilde çalışarak 5 kişinin hayatını kaybettiği kar kütlesinin altından 7 kişinin sağ olarak kurtarılması için mücadele etti.

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