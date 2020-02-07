Van'daki çığ faciasında hayatını kaybeden itfaiye amiri Emrullah Ensari ölmeden bir saat önce röportaj vermiş

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden bir saat önce röportaj verdiği ortaya çıktı.

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında 3 gün önce yaşanan çığ felaketinin ardından 3 çocuk babası İtfaiye Amiri Emrullah Ensari de, yüzlerce arama kurtarma ekibi ile birlikte hemen olay yerine koştu. Ensari, diğer ekiplerle gece yarısına kadar yoğun bir şekilde çalışarak 5 kişinin hayatını kaybettiği kar kütlesinin altından 7 kişinin sağ olarak kurtarılması için mücadele etti.

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