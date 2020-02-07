İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde kar bekleniyor. AKOM da son açıklamasında yağışın akşam saat 19.00'dan itibaren kuvvetlenmesinin beklendiğini duyurdu. Yağışlı hava İstanbul trafiğine de etki ediyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu 18.20 itibariyle yüzde 72...
İstanbul genelinde oluşan yoğun trafik bölge halkına zor anlar yaşatıyor. Yağışlı hava İstanbul trafiğine de etki ediyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu 18.20 itibariyle yüzde 72.
BUZLANMA VE DON OLAYLARINA KARŞI UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde 'sarı' uyarı vererek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR
İstanbul'da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk her iki yakada da, özellikle TEM ve E-5 Karayolu'nda etkisini gösterdi.
DURMA NOKTASINDA
Haftanın son iş gününde de iş çıkış saatinde İstanbul trafiğinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Meteoroloji ve AKOM tarafından hafta başından bu yana İstanbul'da cuma akşam saatlerinde kar yağışının etkili olacağı yönünde uyarılar yapılırken, beklenen yağış öncesi TEM ve E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.
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