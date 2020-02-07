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07.02.2020

Van'daki çığ faciasında hayatını kaybeden itfaiye amiri Emrullah Ensari ölmeden bir saat önce konuşmuş |Video

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden bir saat önce röportaj verdiği ortaya çıktı.

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