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Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! Son depremler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020
MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM!

'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde oldu. AFAD: Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 09.31'de 4.0 büyüklüğünde bir meydana gelmiştir.

'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde oldu. AFAD: Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 09.31'de 4.0 büyüklüğünde bir meydana gelmiştir.

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