Başkan Erdoğan Ordu'daki 17 katlı binayı sordu: O bina daha yıkılmadı mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 56 vekille biraraya geldiği toplantıda Ordu’da kentin siluetini bozduğu için inşaatı durdurulan binayı sordu. Erdoğan’ın, “Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?” sorusuna yıkılmadığı cevabı alması üzerine “Bana günübirlik Ordu yaptıracaksınız.” dediği öğrenildi.