Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Bakü'de önemli açıklamalar
Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, İdlib'de Türk askerine Esad rejimince yapılan kalleş saldırı hakkında, "Rusya'dan Türkiye'ye heyet gelecek. Biz Rusya ile neden çatışalım. Elbette sabrımızın sınırı var karşılık verdik." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Çavuşoğlu, İdlib'de Türk askerine Esad rejimince yapılan kalleş saldırı hakkında, "Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz, heyetin çalışmalarından sonra ihtiyaç olursa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelecek. Amacımız çatışmanın durdurulmasıdır. Sahada bizim hedefimiz Rusya değildir. Saldırıyı yapan rejimdir. Bizim askerimize saldıran rejimdir. Gözlem noktalarımızı taciz eden rejimdir. Elbette bizim sabrımızın da sınırı var. Sekiz şehit olduktan sonra karşılığını verdik. Rejim saldırganlığına devam ederse durmayız" şeklinde kouştu.
TÜRK KONSEYİ DIŞİŞLERİ BAKANLARI BAKÜ'DE TOPLANDI
Azerbaycan'da, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı Bakü'de gerçekleşti.
Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katıldı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, toplantının başında yaptığı konuşmada, Türk Konseyinin uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi, Türk Akademisi ve Türk Konseyinin Budapeşte ofisinin faaliyetinin genişletilmesi konularını müzakere edeceklerini söyledi. Toplantı basına kapalı devam etti.
ÇAVUŞOĞLU'NUN BAKÜ TEMASLARI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Aydarbekov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
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