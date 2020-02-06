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06.02.2020

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Bakü'de önemli açıklamalar: Rus heyet Türkiye'ye gelecek (VİDEO)

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakü'de basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, İdlib'de Türk askerine Esad rejimince yapılan kalleş saldırı hakkında, “Rusya’dan bir heyeti bekliyoruz, heyetin çalışmalarından sonra ihtiyaç olursa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelecek. Amacımız çatışmanın durdurulmasıdır. Sahada bizim hedefimiz Rusya değildir. Saldırıyı yapan rejimdir. Bizim askerimize saldıran rejimdir. Gözlem noktalarımızı taciz eden rejimdir. Elbette bizim sabrımızın da sınırı var. Sekiz şehit olduktan sonra karşılığını verdik. Rejim saldırganlığına devam ederse durmayız” şeklinde kouştu.

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