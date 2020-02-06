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Sabiha Gökçen'deki uçak kazası için ABD'den heyet gelecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.02.2020
UÇAK KAZASI İÇİN ABD'DEN HEYET GELECEK

Havalimanı'ndaki sonrası UEİM tarafından bir komisyon oluşturuldu. Komisyondaki uzmanlarla çalışmak için ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan bir heyetin de Türkiye'ye geleceği açıklandı.

İstanbul Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasıyla meydana gelen kazayı araştırmak üzere Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezince (UEİM) komisyon oluşturulurken, buradaki uzmanlarla çalışmak için ABD'nin sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan heyet de Türkiye'ye gelecek.

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İMALAT HATASI OLUP OLMADIĞI İNCELENECEK

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün akşam saatlerinde PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait Boeing 373 tipi yolcu uçağının kaza haberi gelir gelmez UEİM uzmanlarından oluşan komisyon kuruldu. Kazanın oluş nedenini araştırmak üzere havalimanında incelemelerde bulunan komisyon, çalışmalarına devam ediyor.

Komisyonla konuyu araştırmak üzere ABD sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan bir heyet de Türkiye'ye gelecek. Heyet, kazada 3 parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını inceleyecek.

UEİM uzmanları ve ABD'li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması öngörülüyor.

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PİSTTEN ÇIKAN UÇAK BOEİNG'İN

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı dün saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı Boeing 373 tipi uçakta 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

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