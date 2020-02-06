Son dakika: İçişleri Bakanlığından flaş açıklama: Bursa'da PKK-KCK terör örgütü mensupları...
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şahıslara yaptıkları sorgulamada, H.D. ve F.K isimli iki kişinin PKK/KCK terör örgüt mensupları olduğunun tespit edildiğini ve şahısların Nilüfer ilçesinde gömdükleri patlayıcılara da ulaşıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, büyükşehirlerde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen PKK'lı 2 teröristin, toprağa gömdükleri 5,5 kilogram patlayıcıyla yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün öğle saatlerinde 155 polis imdat hattına yapılan ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi durdurdu.
Ekipler, yaptıkları kimlik sorgulamasında H.D. ve F.K'nin bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğunu tespit etti.
TOPRAĞA GÖMÜLÜ 5,5 KİLOGRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
Yürütülen çalışmalar kapsamında, teröristlerin, Nilüfer ilçesinde bir alana 5,5 kilogram patlayıcı gömdüğü belirlendi.
Uzman ekiplerce yapılan kazı çalışması sonucu, patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Böylece PKK/KCK'nın büyükşehirlerde eylem yapma hazırlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün başarılı çalışmasıyla bir kez daha sonuçsuz bırakıldı.
Gözaltına alınarak Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen teröristlerin, başka bölgelere de patlayıcı malzeme gömmüş olabilecekleri şüphesiyle sorgularına devam ediliyor.
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