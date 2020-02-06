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06.02.2020

Gün aydınlanınca ortaya çıktı! İşte Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından görüntüler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus yolcu uçağının pistten çıktığı olayda arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebattan yaralananların tamamı çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Havalimanı uçuş seferlerine tekrar açılırken, düşen uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi. Uçak enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. İşte görüntüler...

Bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayda yaralanan yolcular ve mürettebat gece boyu hastanelere sevk edilirken, ekiplerin uçak enkaz bölgesinde çalışmaları sabah saatlerinde de devam ediyor. Uçak enkazının çevresinde şerit çekilerek enkaz ablukaya alındı. Güvenlik güçlerinin sabahın erken saatlerinde de enkaz bölgesinde güvenlik nöbeti devam etti. Öte yandan, gece boyu çalışmaların devam ettiği bölgede günün ilk ışıklarıyla beraber uçak enkazı görüntülendi.

Gün aydınlanınca ortaya çıktı! Sabiha Gökçendeki uçak kazasından kareler GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI! SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASINDAN KARELER

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