Ekrem İmamoğlu'nun İSMEK skandalını aklama çabası!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında başörtülü bölge sorumlularına yönelik çirkin ifadeleri nedeniyle kurum içi soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Ancak konunun incelenmesi ve soruşturulması için teftiş kurulunu henüz görevlendirmediği öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmanın Yeşim Meltem Şişli tarafından istenildiğine dair söyleminin de yanlış olduğu belirtildi.



"SÖZDE SORUŞTURMA BİR ŞOVDUR"

İlgili mevzuata aykırı bir şekilde alt kademenin üst kademeyi harekete geçirmesinin hata olduğunu değerlendiren uzmanlar "Bu sözde soruşturma bir şovdur. Esasen, teftiş kurulu belediye başkanının devredilemez yetkisidir. Bu sebeple başkanın görevlendirmesi ile soruşturmanın başlatılması gerekmektedir" dedi.







(FOTOĞRAFTA YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ)

CHP AKLAMA ÇABASINA GİRDİ

Öte yandan CHP, Şişli'nin yaptığı hakareti aklama çabasına girdi. İddialarla ilgili inceleme başlatan CHP, İSMEK'li 20 kadının işten çıkarıldıktan sonra Şişli'ye yönelik suçlamalarda bulunduklarını ileri sürdü. Kaynak: SABAH