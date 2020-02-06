Başkan Erdoğan, 4. kez Pakistan Parlamentosu'na hitap edecek

Daha önce 2009, 2012 ve 2016 yıllarında Pakistan Parlamentosu'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. kez parlamentoya hitap edecek. Pakistan Ulusal Meclisi oturumunda konuşan Başkan Asad Kaiser, konuşmanın 14 Şubat'ta gerçekleşeceğini açıkladı.

Pakistan Ulusal Meclisi oturumunda konuşan Başkan Asad Kaiser, Başkan Erdoğan'ın, 14 Şubat'taki ortak oturumda senatör ve milletvekillerine sesleneceğini belirterek, konuyla ilgili meclisteki grupların liderleriyle toplantı yapılacağını kaydetti.

DAHA ÖNCE DE KONUŞMA YAPMIŞTI

Pakistan'ı Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde 9 defa ziyaret eden Başkan Erdoğan, 2009, 2012 ve 2016'da parlamentoda birer konuşma yapmıştı.

Pakistan meclisinde en çok konuşma yapan yabancı lider olan Erdoğan daha önce resmi ziyareti kapsamında geldiği Pakistan'da, Pakistan Meclisi ve Pakistan Senatosu ortak oturumunda Pakistanlı milletvekilleri ve senatörlere hitap etmişti.