CHP ve yandaş medyanın alçak iftirası! Gerçekleri Başkan Erdoğan'ın danışmanı Gülşen Orhan açıkladı

Dün Van'da yaşanan ikinci çığ faciasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülşen Orhan’da çığ altında kaldı ve yaralı olarak kurtarıldı. 39 kişinin hayatını kaybettiği feci olayı fırsat bilen CHP ve yandaş medya organları siyasi prim peşine düşerek “Başdanışman tedbirsizlik yapıp iş makinaları ile yola çıktı” iftirasını attı. Gerçek Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın açıklamalarıyla ortaya çıktı.