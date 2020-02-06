Başkan Erdoğan'dan Van'daki çığ ve İstanbul'daki uçak kazası için taziye mesajı

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Van'da yaşanan çığ felaketi ve İstanbul'daki uçak kazası nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter üzerinden taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Van'da yaşanan çığ felaketi ve İstanbul'daki uçak kazası nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter üzerinden taziye mesajı yayınladı.



Erdoğan mesajında, "Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır.

Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.