Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na kınama
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunda PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesini şiddetle lanetledi.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunda PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesini şiddetle lanetledi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Avrupa Parlamentosu'nda bugün düzenlenen skandal bir etkinlikte, PKK terör örgütünün elebaşılarının ve destekçilerinin de katılımıyla terör propagandası yapılmış, Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin tehditlerde bulunulmuştur.
AB'nin de terör örgütleri listesinde yer alan PKK terör örgütü elebaşılarının Avrupa Parlamentosu'nda bir etkinliğe katılmalarına izin verilmesi ve etkinlikte terör propagandası yapılması teröre açıkça destek vermek demektir.
Terör örgütleriyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi prensibini de yok sayan bu gayriresmi faaliyeti şiddetle lanetliyoruz.
AB'NİN KENDİ İLKELERİYLE ÇELİŞMEKTEDİR
Bu faaliyete izin verilmesi Terörle Mücadeleye ilişkin 2017/541 sayılı AB Direktifini ve Avrupa Parlamentosu Başkanlık Bürosunun 2 Ekim 2017 tarihinde aldığı kararı da ihlal etmekte, dolayısıyla AB'nin kendi ilkeleriyle de çelişmektedir.
Diğer taraftan, Ariadna Davası çerçevesinde Belçika mahkemesince verilen haksız kararın Belçika'da kain AP içindeki belli çevreleri terörizmi destekleme konusunda cesaretlendirdiği de görülmektedir. Belçika'nın, davaya konu mahkeme kararını boşa çıkaracak mevzuat değişikliğini gecikmeden hayata geçirmesini ve terörle mücadelede ülkemizle işbirliği yapmasını bekliyoruz.
AB kurumlarını ve AB üyesi ülkeleri terör örgütlerine karşı kararlı durmaya ve teröristlere artık kol kanat germemeye davet ediyoruz.
NE OLMUŞTU?
AP'nin "Avrupa Birliği, Türkiye, Orta Doğu ve Kürtler" başlığıyla Brüksel'de 16'ıncı kez düzenlediği konferans PKK propagandasına dönüştü.
Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın katıldığı konferansta söz alan AP vekilleri sıklıkla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savurarak, terör örgütüne methiyeler düzdü.
Konferansta konuşan AP vekilleri, Türkiye'nin Suriye'de savaş suçu işlediğini iddia ederken, Suriye'nin kuzeydoğusunda PYD/YPG'nin terör faaliyetlerini ve özerklik arayışlarını meşru göstermeye çalıştı.
Avrupalı vekiller, Belçika'nın, PKK'nın Avrupa temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 36 kişinin yargılanmasının önünü kapamaya yönelik yargı kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
PYD'NİN SİYASİ KANADI DA KONUŞMACI LİSTESİNDE
SDG ve PYD'nin siyasi kanadı sözde Demokratik Suriye Meclisi (DSM), "kuzey ve doğu Suriye özerk yönetimi genel meclisi eş başkanı" Siham Kiryo ile bölgedeki aynı terör örgütünün diğer yöneticileri Pervin Yusuf ve Cihan Hidro'nun isimleri yarın devam edecek konferansın konuşmacı listesinde yer aldı.
Öte yandan, PKK propagandası yapan eski Roj TV yöneticilerinden "Amed Dicle" kod adlı Vahdettin Tayfur'un ismi de yayımlanan listede konuşmacılar arasında bulunuyor.
Konferansta, HDP Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Saadet Partisi Milletvekili Nazır Cihangir İslam da konuşma yaptı.
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