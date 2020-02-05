Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca, Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazasında bir vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde çığ felaketinde yaralananları ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da pistten çıkan uçak kazası ile ilgili de yaralılar hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, "Yakın takipteyiz. Hastanelerimize toplam 157 yaralı götürüldü. 2 hastamız yoğun bakımda, genel durumları iyi. Maalesef 1 vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz." dedi.

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