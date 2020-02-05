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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında bir kişi hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
UÇAK KAZASINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık Bakanı Koca, 'de yaşanan uçak kazasında bir vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde çığ felaketinde yaralananları ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da pistten çıkan uçak kazası ile ilgili de yaralılar hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, "Yakın takipteyiz. Hastanelerimize toplam 157 yaralı götürüldü. 2 hastamız yoğun bakımda, genel durumları iyi. Maalesef 1 vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz." dedi.

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