Van'a giden Bakan Soylu'dan ilk açıklama: 63 kardeşimiz sağ çıkarıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çığın arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerin üzerine düştüğü bölgede incelemelerde bulundu. Soylu, burada yaptığı açıklamada, bölgede çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü anlattı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 33 kişinin şehit düştüğü çığ faciasının olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamada, bölgede çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü anlattı.
"63 KARDEŞİMİZ BURADAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI"
"Jandarma, UMKE, AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinden 63 kardeşimiz buradan sağ olarak çıkarıldı, hastanelere nakledildi" diyen Soylu, şunları kaydetti:
"Bir jandarma astsubay, 10 uzman çavuş şehit oldu. Bir Turkcell çalışanı, 3 itfaiye eri, 2 kara yolu çalışanı 2 de sivil vatandaş olmak üzere toplam 24 kişi buradan hastanelere vefat etmiş olarak nakledildi. İki kişi olduğunu değerlendiriyoruz.
"HAVA KARARIYOR. DEĞERLENDİRME YAPTIK, ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"
İş makinesinin altında sıkışmış, arkadaşlar almak istediler ancak alamadılar. Oraya başka bir iş makinesinin indirilmesi gerekiyor. O da çığ riski var. Hava kararıyor. Değerlendirme yaptık, çekilmeyi düşünüyoruz. Yarın sabah yine değerlendireceğiz, olay yerinde olacağız. Hava düzelebilirse almaya çalışacağız."
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