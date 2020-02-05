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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2020 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI

'da akşam saatlerinden itibaren hızını arttıran yağmurla birlikte trafik yoğunluğu da arttı. Yoğunluk özellikle ana arterlerde etkisini gösterirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre, 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

detaylar gelecek...

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