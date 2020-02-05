CHP Erzurum kongresinde arbede! Aday olduğunu açıkladı, saldırıya uğradı!
CHP Erzurum İl Başkanlığı kongresinde başkanlığa aday olan Gazeteci Orhan Bozkurt, kürsüde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı. Orhan Bozkurt, mevcut başkan Bülent Oğuz’a karşı girdiği seçimi 5 oyla kaybederken, partililer ise kongrenin yenilenmesi çağrısında bulundu.
Divan Başkanlığı'nı CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın yaptığı CHP Erzurum İl Başkanlığı kongresinde konuşma yapmak için kürsüye çıkan Orhan Bozkurt, partisinin Erzurum'daki yüzünü değiştirmek için aday olduğunu belirtti. Konuşması sırasında salonda bulunan bir grup tarafından sözü sürekli kesilen Bozkurt, delege olmadıklarını ileri sürdüğü grupla sözlü tartışmaya girince tansiyon bir anda yükseldi.
Mevcut Başkan Bülent Oğuz'u destekledikleri iddia edilen grup, daha sonra kürsüde konuşma yapan Orhan Bozkurt'un üzerine yürüdü. Orhan Bozkurt'la birlikte eşi Merve Bozkurt'a da saldıran grup, partililerin araya girmesiyle etkisiz hale getirilirken, seçime ise salonda yaşanan bu gerilimin ardından gidildi.
SEÇİMİ SADECE 5 OYLA KAYBETTİ
CHP Erzurum İl Başkanlığı'na aday olan Orhan Bozkurt, mevcut başkan Bülent Oğuz'a karşı girdiği seçimi 5 oyla kaybederken, partililer ise kongrenin yenilenmesi çağrısında bulundu.
Orhan Bozkurt ve eşi Merve Bozkurt'a saldıranların otelin güvenlik kamera kayıtlarından rahatlıkla tespit edilebileceğini dile getiren partililer, "Kongrenin başından beri Orhan Bozkurt'un adaylığına karşı bir tavır ve tutum sergilendi. Parti içi demokrasinin en hakim olduğu CHP'ye ne bu kongre, ne de yaşanan bu olay hiç yakışmadı. Parti genel merkezi bu duruma kayıtsız kalmamalı ve gerekeni yapmalıdır" dediler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Çığ altından sağ kurtulan operatör yaşanan dehşeti anlattı
- Başkan Erdoğan ile Rus lideri Putin görüştü
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!
- 5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri?
- Parti içi muhalefete Kılıçdaroğlu darbesi!
- Çığ düşmesi nedir? Çığ düşmesi nasıl olur?
- Kılıçdaroğlu’nun Kızılay yalanı 'bu kadar da olmaz' dedirtti!
- Çığ altında kalan minibüse ulaşıldı
- 'Koronavirüs' iddialarına ilişkin açıklama
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hastalıklara karşı birebir! Dut pekmezi faydaları nelerdir? İşte dut pekmezinin faydası…
- Çığ düşmesi nedir? Çığ düşmesi nasıl olur?
- 5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil?
- EDHO 155. bölüm tek parça izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm izle | ATV
- 5 Şubat Erzincan kar tatili var mı? Erzincan’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Van’da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıklaması…
- Son dakika: Manisa'da 3,9 şiddetinde korkutan deprem!
- KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!
- Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?