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CHP Erzurum kongresinde arbede! Aday olduğunu açıkladı, saldırıya uğradı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2020 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020
CHP ERZURUM KONGRESİNDE ARBEDE

  İl Başkanlığı kongresinde başkanlığa aday olan Gazeteci , kürsüde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı. Orhan Bozkurt, mevcut başkan ’a karşı girdiği seçimi 5 oyla kaybederken, partililer ise kongrenin yenilenmesi çağrısında bulundu.

Divan Başkanlığı'nı Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın yaptığı CHP İl Başkanlığı kongresinde konuşma yapmak için kürsüye çıkan , partisinin Erzurum'daki yüzünü değiştirmek için aday olduğunu belirtti. Konuşması sırasında salonda bulunan bir grup tarafından sözü sürekli kesilen Bozkurt, delege olmadıklarını ileri sürdüğü grupla sözlü tartışmaya girince tansiyon bir anda yükseldi.

Mevcut Başkan 'u destekledikleri iddia edilen grup, daha sonra kürsüde konuşma yapan Orhan Bozkurt'un üzerine yürüdü. Orhan Bozkurt'la birlikte eşi Merve Bozkurt'a da saldıran grup, partililerin araya girmesiyle etkisiz hale getirilirken, seçime ise salonda yaşanan bu gerilimin ardından gidildi.

CHP Erzurum kongresinde arbede! Aday olduğunu açıkladı, saldırıya uğradı! CHP ERZURUM KONGRESİNDE ARBEDE! ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI, SALDIRIYA UĞRADI!


SEÇİMİ SADECE 5 OYLA KAYBETTİ

CHP Erzurum İl Başkanlığı'na aday olan Orhan Bozkurt, mevcut başkan Bülent Oğuz'a karşı girdiği seçimi 5 oyla kaybederken, partililer ise kongrenin yenilenmesi çağrısında bulundu.

Orhan Bozkurt ve eşi Merve Bozkurt'a saldıranların otelin güvenlik kamera kayıtlarından rahatlıkla tespit edilebileceğini dile getiren partililer, "Kongrenin başından beri Orhan Bozkurt'un adaylığına karşı bir tavır ve tutum sergilendi. Parti içi demokrasinin en hakim olduğu CHP'ye ne bu kongre, ne de yaşanan bu olay hiç yakışmadı. Parti genel merkezi bu duruma kayıtsız kalmamalı ve gerekeni yapmalıdır" dediler.

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