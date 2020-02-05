Başkan Erdoğan'dan rekor oyla kazanılan Delice’de önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'ye en fazla oyun veren Kırıkkale’nin Delice ilçesinde düzenlenen mitingde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz prim yapmanın peşinde değil, asırlık planların peşindeyiz. Ecdadımız gibi. Biz evlatlarımıza sözü geçen bir ülke bırakma derdindeyiz." dedi. Başkan Erdoğan Van'da yaşanan çığ faciasıyla ilgili olarak, "Van'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimlerde AK Parti'ye en fazla oyun veren Kırıkkale'nin Delice ilçesinde düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "31 Mart seçimlerinin şampiyonu Delice'ye teşekkür ediyorum. Şimdi sizlerle final yapıyoruz. Şu gördüm ilgi alaka ile insan yorulur mu? Tabi ki yorulmaz." dedi. Başkan Erdoğan, "Maalesef çığdan yeni bir haber daha geldi. Çığda ölenlerin sayısı 33 oldu. Maalesef çığ, heyelan tüm bunlar hep tehditler. Van'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"83 MİLYONUN TAMAMINA ÖRNEK OLDU"

Bugün, Delice'ye verdiğim söz vardı, şükran borcumuzu ödemek için geldik. Delice 31 Mart seçimlerinde yüzde 85,5 ile AK Parti dedi. Gönül belediyeciliğine rekor düzeyde destek verdi. Delice bu ferasetiyle 83 milyonun tamamına da örnek oldu. 31 mart seçimlerinin Türkiye şampiyonu Delice'ye teşekkür ediyorum.

BİZİM YOL ARKADAŞLIĞIMIZ UZUN SÜRECEK

Bu ara bol bol yurt dışı seyahatler var. Şimdi sizinle bir başka final yapıyoruz. Sizden gördüğüm bu ilgi alaka ile insan yorulur mu? Bizim yol arkadaşlığımız uzun sürecek. Oylarıyla Cumhur İttifakı'nı zirveye taşıyan MHP'li kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

HER BİR FERDİ KUCAKLIYORUZ

Bizim siyasetimizde Türkiye'yi kutuplaştırmak yok. Bizim siyasi geleneğimize millete tepeden bakmak da yok. Halkın ve hakkın rızasının üzerinde bir paye tanımıyoruz. İnsanlarımızı Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Laz, Çerkez diye bölenlere inat 83 milyonun her bir ferdini kucaklıyoruz.

TÜM MAZLUMLARIN YARALARINI SARIYORUZ

Bugün Van'dan aldığımız haber ortada 23 kardeşimiz maalesef çığ altında kalarak ebediyete intihal etti. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ölümlü bir dünyanın içinde kimsenin kimseye efendilik yapmaya hakkı yok bir faydası da yok. Geldik gidiyoruz.

Kendi vatandaşlarımız başta olmak üzere komşularımız başta olmak üzere tüm mazlumların yaralarını sarıyoruz. Nerede bir soydaşımızı varsa Türkiye oradadır. Türkiye'nin Suriye'de Libya'da doğu Akdeniz'de ne işi var diye soranlar bu milletin tarihini bilmeyen gafillerdir.

"BU GÜRUHU BİZ DİKKATE ALMADIK ALMIYORUZ"

Dikkat edin aynı çevreler binlerce km öteden gelip Suriye'yi kan gölüne çevirenleri sorgulamıyor. Bu güruhu biz dikkate almadık almıyoruz. Biz günlük hesapların değil asırlık planların peşindeyiz. Biz evlatlarımıza sözü dinlenen bir ülke bırakmanın peşindeyiz. Maalesef çığdan yeni bir haber daha geldi. Çığda ölenlerin sayısı 33 oldu. Maalesef çığ, heyelan tüm bunlar hep tehditler."