05 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Van-Bahçesaray'daki çığ felaketi için taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2020
ŞENTOP'TAN VAN'DAKİ ÜZÜCÜ OLAY İÇİN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı , - yolunda düşen çığ nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı , 'ın ilçesindeki çığ felaketine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Van-Bahçesaray yolunda dün bir minibüsün çığ altında kalması sebebiyle vefat eden 5 vatandaşımızın acısı henüz yüreğimize düşmüşken, bugün gelen ikinci facia acımızı katladı." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, kar altındaki 2 kişiyi kurtarmaya çalışan ekiplerin üzerine düşen çığda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile yaralı kurtarılanlara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Son dakika: Van'da ikinci çığ olayı: 33 şehit
Son dakika: Van'da ikinci çığ olayı: 33 şehit SON DAKİKA: VAN'DA İKİNCİ ÇIĞ OLAYI: 33 ŞEHİT


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN