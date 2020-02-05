TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Van-Bahçesaray'daki çığ felaketi için taziye mesajı
Giriş Tarihi: 05.02.2020
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Van-Bahçesaray yolunda düşen çığ nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Van-Bahçesaray yolunda dün bir minibüsün çığ altında kalması sebebiyle vefat eden 5 vatandaşımızın acısı henüz yüreğimize düşmüşken, bugün gelen ikinci facia acımızı katladı." ifadesini kullandı.
Meclis Başkanı Şentop, kar altındaki 2 kişiyi kurtarmaya çalışan ekiplerin üzerine düşen çığda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile yaralı kurtarılanlara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Çığ altından kurtarılan yaralılar hastaneye getirildi
- İlker Başbuğ’a MHP’den sert tepki
- Gençlere 2600 TL harçlık! İşte başvuru şartları...
- Çığ altından kurtarılan AFAD İl Müdürü o anları anlattı
- Kılıçdaroğlu’nun avukatı FETÖ ile irtibatlı 54 kişiyle görüşmüş!
- Çığ faciası! 100 kişilik ekip yola çıktı
- Sağlık Bakanı: Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda...
- Van'da ikinci çığ olayı: 33 şehit
- Bakan Albayrak deprem bölgesinde! Tek tek ilgilendi...
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
- 100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hastalıklara karşı birebir! Dut pekmezi faydaları nelerdir? İşte dut pekmezinin faydası…
- Çığ düşmesi nedir? Çığ düşmesi nasıl olur?
- 5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil?
- EDHO 155. bölüm tek parça izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm izle | ATV
- 5 Şubat Erzincan kar tatili var mı? Erzincan’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Van’da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıklaması…
- Son dakika: Manisa'da 3,9 şiddetinde korkutan deprem!
- KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!