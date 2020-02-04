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Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. , 'de rejimin düzenlediği saldırıyla ilgili, "Saldırıya karşılık verdik, vermeye de devam edeceğiz." dedi. Mevlüt Çavuşoğlu, " ile ilişkilerimiz çok boyutlu. Bizim ve Rusya'nın gözlem noktaları var. Gözlem noktalarımızın amacı ihlalleri gözetlemekti. Rejim sürekli orada teröristler var gibi bir bahaneyle İdlib'i almak için saldırıyor. 'Rejimi kontrol edemiyoruz' bahanesini doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı , Yeniden Asya Girişimi Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. , "'de 'ya önemli görevler düşüyor. Rusya ile ilişkimiz çok boyutlu." dedi.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN İDLİB AÇIKLAMASI: BİZE YÖNELİK SALDIRILARI TOLERE ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İDLİB'DE 8 ŞEHİT VERDİĞİMİZ SALDIRI

"Son günlerde İdlib'de ciddi bir gerginlik oldu. Dün de 8 şehidimiz var. Rejimin saldırganlığı, arsızlığı artıyor. Burada Rusya'ya önemli görevler düşüyor. Bir an önce kalıcı ateşkes ve siyasi sürece ivme kazandırmak istiyoruz.

KORONAVİRÜS SALGINI

Hiçbir vatandaşının mağdur edilmesini istemeyiz. 'deki Çin vatandaşlarının da ülkelerine güvenle dönmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Çin ihtiyaç duyduğu sürece ilave tıbbi yardım malzemelerini ulaştıracağız."

Bakan Çavuşoğlu: Rejimi kontrol edemiyoruz bahanesini kabul etmiyoruz BAKAN ÇAVUŞOĞLU: REJİMİ KONTROL EDEMİYORUZ BAHANESİNİ KABUL ETMİYORUZ

SORU-CEVAP

"ASTANA VE SOÇİ YARA ALDI"

"Astana ve Soçi sürecinde Rusya bizimle beraber ortaklardan birisidir. Rejimin saldırganlığını acilen durdurmamız gerekiyor. Lavrov'a verdiğim mesaj da bu. Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya başladı.

"REJİMİ KONTROL EDEMİYORUZ" BAHANESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ

Bizim ve Rusya'nın gözlem noktaları var. Gözlem noktalarımızın amacı ihlalleri gözetlemekti. Rejim sürekli orada teröristler var gibi bir bahaneyle İdlib'i almak için saldırıyor. "Rejimi kontrol edemiyoruz" bahanesini doğru bulmuyoruz.

ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANI

Filistinlilerin Kudüs davasını tek başımıza olsak da destekleyeceğiz. Sadece İslam dünyası olarak değil, birçok Avrupa ülkesinin de açıklamaları ortada. İş birliği içinde olmamız, birlikte hareket etmemiz gerekiyor."

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