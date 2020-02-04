Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, İdlib'de rejimin düzenlediği saldırıyla ilgili, "Saldırıya karşılık verdik, vermeye de devam edeceğiz." dedi. Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ile ilişkilerimiz çok boyutlu. Bizim ve Rusya'nın gözlem noktaları var. Gözlem noktalarımızın amacı ihlalleri gözetlemekti. Rejim sürekli orada teröristler var gibi bir bahaneyle İdlib'i almak için saldırıyor. 'Rejimi kontrol edemiyoruz' bahanesini doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Girişimi Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "İdlib'de Rusya'ya önemli görevler düşüyor. Rusya ile ilişkimiz çok boyutlu." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İDLİB'DE 8 ŞEHİT VERDİĞİMİZ SALDIRI

"Son günlerde İdlib'de ciddi bir gerginlik oldu. Dün de 8 şehidimiz var. Rejimin saldırganlığı, arsızlığı artıyor. Burada Rusya'ya önemli görevler düşüyor. Bir an önce kalıcı ateşkes ve siyasi sürece ivme kazandırmak istiyoruz.

KORONAVİRÜS SALGINI

Hiçbir Çin vatandaşının mağdur edilmesini istemeyiz. Türkiye'deki Çin vatandaşlarının da ülkelerine güvenle dönmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Çin ihtiyaç duyduğu sürece ilave tıbbi yardım malzemelerini ulaştıracağız."

SORU-CEVAP

"ASTANA VE SOÇİ YARA ALDI"

"Astana ve Soçi sürecinde Rusya bizimle beraber ortaklardan birisidir. Rejimin saldırganlığını acilen durdurmamız gerekiyor. Lavrov'a verdiğim mesaj da bu. Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya başladı.

"REJİMİ KONTROL EDEMİYORUZ" BAHANESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ

Bizim ve Rusya'nın gözlem noktaları var. Gözlem noktalarımızın amacı ihlalleri gözetlemekti. Rejim sürekli orada teröristler var gibi bir bahaneyle İdlib'i almak için saldırıyor. "Rejimi kontrol edemiyoruz" bahanesini doğru bulmuyoruz.

ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANI

Filistinlilerin Kudüs davasını tek başımıza olsak da destekleyeceğiz. Sadece İslam dünyası olarak değil, birçok Avrupa ülkesinin de açıklamaları ortada. İş birliği içinde olmamız, birlikte hareket etmemiz gerekiyor."