Son dakika: Meteoroloji uyardı! İstanbul 3 gün kar ve fırtınanın etkisinde kalacak
Son dakika haberi... İstanbul’un 6 Şubat Perşembe gününden itibaren soğuk, kar yağışlı ve fırtınalı bir havanın etkisine girmesi bekleniyor. Yetkililer, 3 gün süreceği tahmin edilen yağışlı hava boyunca sürücü ve yayaları don ve buzlanmaya karşı uyardı.
İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 15 derecelere kadar yükselmesi, gün boyu havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde (14-17 derece) seyreden hava sıcaklıklarının, 5 Şubat Çarşamba gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI 8-12 DERECE AZALACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; çarşamba akşam saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havalar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 8-12 derece birden azalarak kar değerlerine gerileyeceği hesaplanıyor.
3-6 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENİYOR
Çarşamba yer yer kuvvetli sağanak yağmur şeklinde görülecek yağışların Perşembe sabah saatlerinden itibaren Pazar gününe kadar aralıklarla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklığının 6-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri olan 3-6 derece altında seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da daha önce şehrin yüksek ve kırsal kesimlerine yağan kar yağışının, bu defa şehir merkezinde de kürenecek kadar kar örtüsüne neden olacağı belirtiliyor.
DON VE BUZLANMAYA KARŞI UYARI
Vatandaşların Perşembe-Pazartesi günleri arasında oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı dikkatli olması gerekiyor. Yetkililer, mümkün mertebe toplu taşımanın kullanılması; muhtemel su baskını, göllenme, sel, taşkın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması uyarısında bulundu.
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