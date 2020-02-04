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İkinci el araç alacak vatandaşlar dikkat! Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
ARABA ALACAKLAR DİKKAT! BU TUZAĞA DÜŞMEYİN

araç alım-satımında türlü hilelerle tüketici mağdur ediliyor. Kötü niyetli satıcılar noterlerin kapanış saatine doğru ya da en kalabalık olduğu anlarda alıcıyla birlikte notere giderek, aracı değerinin altında satış yapılmış gösteriyor. Daha sonra arıza çıktığında veya tüketici aracı iade etmek istediğinde satıcı noterdeki rakamdan geri almak istiyor. Bazı galericiler de tüketiciyle satış konusunda pazarlık yapıyor notere gelince aradan çekiliyor ve tüketici-asıl satıcıyla başbaşa kalıyor bu durumda tüketici kanuni haklarından oluyor.

Tüketicilerin, araç da olsa satışlarda mutlaka bir yıllık garantiye tabi olduğunu ve çıkan arızaların garanti kapsamında satıcıların sorumlu olduğunu bilmesi gerekir.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı , ikinci el araç alımında mağduriyetlerin önlenmesi için noterde satış yapılırken sözleşmede yazan bedele dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

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GALERİCİLERLE TÜKETİCİYE TUZAK

Yılmaz, yaptığı açıklamada, ikinci el araç alan tüketicilerden bazılarının son dönemlerde ciddi sorunlar yaşadığını söyledi. Çok sayıda tüketicinin bu konuda kendilerine başvurduğunu belirten Yılmaz, "Tüketici doğrudan galericiyle pazarlık yapıyor. Galericiden satın aldığını düşünüyor ancak notere gittiklerinde galerici çekiliyor ve tüketiciden tüketiciye satış yapılıyor. Tüketiciden tüketiciye satış yapıldığı zaman tüketici hukukundan yararlanamıyorsunuz. Vatandaşlar bu durumun farkında değil." dedi.

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MÜHÜR VE KAŞE UYARISI

Yılmaz, vatandaşların noterde yapılan sözleşme konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Tüketiciden tüketiciye satış yapılması durumunda galericinin mührünün ya da kaşesinin de sözleşmede olması gerektiğini anlatan Yılmaz, "Bu mühür ya da kaşe varsa tüketici olası anlaşmazlıklarda başvurduğu zaman harçtan yararlanacak ve düşük maliyette bir dava açacak. Aksi takdirde Ticaret Mahkemelerinde dava açarsa yüksek maliyetle karşı karşıya kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Sıtkı Yılmaz, bazı satışlarda noterde bedelin düşük gösterildiğini öne sürdü. Bunun tüketici bakımından mağduriyete yol açtığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: "Kötü niyetli satıcılar, noterlerin kapanış saatine doğru ya da en kalabalık olduğu anlarda alıcıyla beraber notere gidiyor. Noter satışı gerçekleştirilirken tüketici mesela 67 bin liraya aldığı aracın 42 bin lira gösterildiğini fark etmiyor. Sonra arıza çıktığında veya tüketici aracı iade etmek istediğinde satıcı noterdeki rakamdan geri almak istiyor.

Aradaki fark satıcıya kar kalıyor. Bu hususlara dikkat edilmesi gerekir. Kilometreleri ya oynanmış ya da bazı arızaları var. Tüketici aracı aldıktan çok kısa süre sonra bozulmaktadır. Bu durumda tüketici iki kez mağdur ediliyor. Satış zaten doğru gösterilmemiştir, ayrıca arıza nedeniyle de ciddi hasarlar söz konusudur."

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"KANUN 'SATICI' OLARAK TANIMLADIĞI KİŞİLERDEN ALINAN ARAÇLAR GARANTİYE TABİ"

Yılmaz, ikinci el araçlardaki garanti kapsamına da değindi. "Tüketicilerin, ikinci el araç da olsa satışlarda mutlaka 1 yıllık garantiye tabi olduğunu ve çıkan arızaların garanti kapsamında satıcıların sorumlu olduğunu bilmesi gerekir." diyen Yılmaz, bu konuda herhangi bir sorunla karşılaşanların tüketici dernekleri aracılığıyla da haklarını arayabileceğini belirtti.

Kanunun "satıcı" olarak tanımladığı kişilerden alınan araçların garantiye tabi olduğunu kaydeden Yılmaz, kişiden kişiye satışlarda ise Borçlar Kanunu'nun devreye girdiğini aktardı.

İkinci el araç alacaklara uyarılarda bulunan Yılmaz, "Tüketicilerimiz araç satın alacağı zaman son yapılan fenni muayene tutanaklarını iyi bilmelidir. Araç hakkında bilgi sahibi olacak. Ayrıca, tanıdık ekspertize gitmek, tüketici lehine sonuç doğurmuyor. Ekspertizlerin araç motoruna ilişkin bilgilerini de doğru kabul etmemek gerekir. Aracın motoru, motor konusunda ehliyet sahibi bir ustaya gösterilmelidir." diye konuştu.

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