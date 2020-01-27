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Araba alacakların dikkatine! Sakın bu listeye bakmadan araba almayın

Araba almayı düşünenler dikkat! Bu listeye bakmadan sakın karar vermeyin. Otomobil alacakların göz önünde bulundurduğu en önemli şeylerden biri güvenlik. Otomobilin ne kadar güvenli olup olmadığı olası bir kazada çarpmaya karşı ne kadar güvenli ve dayanıklığı olduğu otomobil almak isteyenlerin ilk baktığı şeylerden birisi. Peki güvenli otomobiller neler? Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri? İşte çarpışma testlerinden en sağlam çıkan otomobiller..

Giriş Tarihi: 27.01.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 17:43
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Araba alacakların dikkatine! Sakın bu listeye bakmadan araba almayın

Özellikle arabaların görünüşü ve hızıyla ilgilen sürücüler, en önemli konu olan sağlamlığı atlıyor. Peki güvenli otomobiller neler? Hangi araba modelleri daha sağlam? Çarpışmaya karşı dayanıklı olan araçlar hangileri?

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Araba alacakların dikkatine! Sakın bu listeye bakmadan araba almayın

İşte çarpışma testlerinden en sağlam çıkan otomobiller...

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Araba alacakların dikkatine! Sakın bu listeye bakmadan araba almayın
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Araba alacakların dikkatine! Sakın bu listeye bakmadan araba almayın
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Araba alacakların dikkatine! Sakın bu listeye bakmadan araba almayın