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İkinci el otomobilde şok fiyatları! İşte 100 bin TL altı alınabilecek ikinci el otomobiller

İkinci el otomobil fiyatları yeniden yükselişe geçti. Sıfır otomobillerin fiyatlarının artması ile birlikte ikinci el fiyatlarına da zam geldi. 40 bin TL'nin altında otomobil bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, 100 bin TL'yi zorlayan fiyatlar ortaya çıktı. Otomobil fiyatlarının Nisan, Mayıs aylarında daha da artması muhtemel. Bayrama denk gelen tarihlerde ise otomobil fiyatları tavan yapacak. Bu nedenle şu an araç almak oldukça mantıklı görünüyor. Biz de otomobil almak isteyenlere 100 bin TL'ye kadar alınabilecek en iyi otomobilleri derledik. İşte 100 bin TL altı alınabilecek ikinci el otomobiller...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 13:18
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İkinci el otomobilde şok fiyatları! İşte 100 bin TL altı alınabilecek ikinci el otomobiller

Sıfır km otomobil fiyatlarına paralel olarak artış gösteren 2. el otomobiller, araba almak isteyen tüketiciyi zor durumda bırakmaya devam ediyor. Cardata, 100 bin TL'ye satın alınabilecek olan 2. el otomobilleri listeledi. Listede birçok markadan farklı modelde araç yer alıyor. Otomobil alacak olanların bu listeyi mutlaka incelemesi gerekiyor. Sizler için o listeyi derledik. İşte 100 bin TL altı alınabilecek ikinci el otomobiller...

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İkinci el otomobilde şok fiyatları! İşte 100 bin TL altı alınabilecek ikinci el otomobiller

İKİNCİ ELDE FİYATLAR ARTARAK DEVAM EDECEK

Sıfır kilometre araç satışlarında yaşanan düğüm çözülmedikçe ikinci el fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceğini bildiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü:

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İkinci el otomobilde şok fiyatları! İşte 100 bin TL altı alınabilecek ikinci el otomobiller

"Yılın ilk yarısında bu kısır döngünün devam edeceğini düşünüyoruz ancak sektör beklentileri dikkate alındığında Haziran ayından itibaren ikinci el fiyatlarında kademeli bir düşüş öngörebiliriz." dedi.

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İkinci el otomobilde şok fiyatları! İşte 100 bin TL altı alınabilecek ikinci el otomobiller

İŞTE 100 BİN TL ALTI ALINABİLECEK OTOMOBİLLER

Cardata'nın derlediği listede bütçenize göre bir araba modeli tespit etmeniz mümkün. İşte o liste...

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İkinci el otomobilde şok fiyatları! İşte 100 bin TL altı alınabilecek ikinci el otomobiller

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