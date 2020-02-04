İkinci el otomobilde şok fiyatları! İşte 100 bin TL altı alınabilecek ikinci el otomobiller

İkinci el otomobil fiyatları yeniden yükselişe geçti. Sıfır otomobillerin fiyatlarının artması ile birlikte ikinci el fiyatlarına da zam geldi. 40 bin TL'nin altında otomobil bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, 100 bin TL'yi zorlayan fiyatlar ortaya çıktı. Otomobil fiyatlarının Nisan, Mayıs aylarında daha da artması muhtemel. Bayrama denk gelen tarihlerde ise otomobil fiyatları tavan yapacak. Bu nedenle şu an araç almak oldukça mantıklı görünüyor. Biz de otomobil almak isteyenlere 100 bin TL'ye kadar alınabilecek en iyi otomobilleri derledik. İşte 100 bin TL altı alınabilecek ikinci el otomobiller...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 13:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





