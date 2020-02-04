EDHO 155. bölüm canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm izle! – ATV

EDHO 155. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm canlı izle! Her Salı akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen EDHO 155. bölüm canlı izleme ekranı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Dizide bu hafta; Hızır’ın Hatem’i öldürmesi savaşın başlamasına sebep olacak. Çakırbeylilerin hayatının riske girdiği bu dönemde, Hızır’ın kaçırılması bölüme damga vuracak. Masada Feyyaz’ın ihaneti ortaya çıkarken, Hızır ise düşmanın varlığından bihaber olduğunun farkında olmayacak. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm izleme sayfası…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi EDHO 155. bölüm canlı izle! Bir televizyon klasiği haline gelen EDHO'da bu hafta heyecan dorukta olacak. Hızır'ın başlattığı savaşın etkileri sürerken, Çakırbeylilerin hayatı riske girecek. Feyyaz'ın nasıl gözü kara bir hain olduğu belli olacak. Herkes Hızır'ın kendini hedefe koyacağı planın karşısında dursa da o bildiğinden şaşmayacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm canlı izleme ekranına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, EDHO 155. bölüm izleme ekranı!

EDHO 155. BÖLÜM İZLE!

Sevilen dizinin 155. bölümü bu akşam saat 20:00'den itibaren ATV ekranlarında olacak. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak EDHO 155. bölümü izleyebilirsiniz.

EDHO 155. BÖLÜM İZLEME SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

DİZİDE BU HAFTA NELER OLACAK?

Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem'i öldürerek çok büyük bir savaş başlatmıştır. Bu savaşta düşmanı küçümsemek yapılacak en büyük hata olacaktır. Sadece Hızır'ı değil kadınıyla çocuğuyla tüm Çakırbeylilerin hayatının riske girdiği bu dönemin kapanışı kolay olmayacaktır.

Dost düşman birbirine girmiş ve masanın dertleri günden güne artmışken Tufan'ın akrabası olan Bicolar da aynı amaç etrafında tekrar bir araya gelerek Hızır'ın karşısına dikilmiştir. Diğer yandan Çakırbeylilerin ve masanın güvenini kazanmak için oğlunun ölümüne dahi sessiz kalan Feyyaz'ın nasıl gözü kara bir hain olduğu da nihayet belli olur.

Feyyaz'ın varlığının büyük bir tehdit oluşturduğunu henüz bilmeyen Hızır, asıl düşmanının burnunun dibinde olduğundan da bihaberdir. Sevdiklerinin kaybına alışmaktansa, onlarla beraber olmak arzusu, yapacağı ölümcül planda etkili olacaktır. Herkes Hızır'ın kendini hedefe koyacağı planın karşısında dursa da o bildiğinden şaşmaz. Hızır'la aynı duygularla hareket eden Tipi de bu planın bir parçası olmak için elinden geleni yapacaktır.