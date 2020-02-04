Çin'den koronavirüs (coronavirüs) itirafı! Ölü sayısı artıyor...

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438’e yükseldi. Öte yandan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in başkanlık ettiği Politbüro Daimi Komitesi, yaptığı toplantıda, virüsle mücadelede "yetersizlikler" ve "eksiklikler" olduğunu itiraf ederken, virüsün yayıldığı yaban hayvan pazarları hakkında da önemli kararlar aldı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 425'e, 2 bin 788'inin durumu ciddi olmak üzere virüsten etkilenen kişi sayısı 20 bin 438'e çıktı.

Virüs taşıdığı şüpheli olanların sayısının 23 bin 214'e, müşahede altına alınanların sayısı ise 171 bin 329'a ulaştı. Toplam taburcu edilen hasta sayısı 632 oldu.

Bununla birlikte Çin anakarası dışında tespit edilen vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 15, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 8'e çıktı.





SON 24 SAATTE 64 CAN KAYBI

NHC, ayrıca ülkede koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 64 can kaybı yaşandığını, yeni tespit edilen vaka sayısının 3 bin 235 olduğunu bildirdi.

Bununla birlikte NHC, üldeki can kaybının 414'ünün koronavirüs salgının merkez üssü olan Hubey eyaletinde gerçekleştiğini, eyaletteki vaka sayısının ise 13 bin 522'ye yükseldiğini kaydetti.

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Öte yandan ülkeden vatandaşlarını tahliye eden ülkeler kervanına Malezya da katıldı. Kuala Lumpur yönetimi, yeni tip koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden 107 vatandaşını tahliye etti.

ÇİN DIŞINDA İKİNCİ ÖLÜM

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Bu, Çin merkezi dışında gerçekleşen ikinci ölüm vakası. Diğer ölüm vakası Filipinler'de meydana gelmişti.





ÇİN YÖNETİMİNDEN ÇOK KONUŞULACAK İTİRAF

İlk vakası geçen yılın son gününde rapor edilen koronavirüs salgını ile ilgili Çin yönetimi, müdahale konusunda "eksiklik ve yetersizliklerin" bulunduğunu kabul etti. Pekin yönetimi ulusal acil durum yönetiminin geliştirilmesi gerektiği ile ilgili öz eleştiri yaptı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in başkanlık ettiği Politbüro Daimi Komitesi toplantısında, yaban hayvanlarının satıldığı pazarlara yönelik denetim başlatma kararı da alındı. Yasa dışı faaliyet gösteren doğal yaşam pazarlarının ve vahşi hayvan ticaretinin kararlı şekilde yasaklanmasının ve bunlarla mücadele edilmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

İŞTE POLİTBÜRO'NUN ALDIĞI KARARLARIN DETAYLARI

Çin Komünist Partisi Politbürosu, Devlet Başkanı Xi Jinping (Şi Jinping) başkanlığında yaptığı toplantıda, salgınla ilgili gelişmeleri görüştü.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, politbüro, "büyük test" olarak nitelenen salgından dersler çıkardı.

Müdahalede yetersizlikler olduğunu kabul eden Politbüro, acil durum yönetiminin geliştirilmesi gerektiğini açıkladı.

Toplantıda, yaban hayvanlarının yasadışı ticaretinin kesinlikle yasaklanmasının kararlaştırıldığı da bildirildi.

Virüsün ortaya çıktığına benzer pazarlara da sıkı denetim getirileceği aktarılıyor.

Çinli virüs uzmanları, Vuhan kentinde ortaya çıkan virüsün, yarasa kaynaklı olduğunu değerlendiriyor.

YENİ TİP KORONAVİRÜS

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.