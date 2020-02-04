Gemide koronavirüs alarmı! Karantinaya alındı

BAZI YOLCULARDA VİRÜS ŞÜPHESİ

Gemideki bazı yolcuların virüs belirtilerinden şüphelendiğini söylediği belirtilirken, söz konusu yolculara uygulanan testlerin sonuçlarının bugün belli olacağı ifade edildi. Ayrıca, virüs taşıma ihtimali olduğu değerlendirilen diğer yolculara da test uygulanacağı belirtildi. Karantina prosedürleri ve gerekli testleri bitirene kadar herkesin gemide kalacağını kaydeden yetkililer, semptom göstermeyen yolcuların daha sonra eve dönmesine izin verileceğini belirtti. Buna rağmen, yolculardan virüs belirtisi göstermeleri halinde sağlık otoriteleri ile iletişim kurmalarının isteneceği açıklandı.

