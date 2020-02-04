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Gemide koronavirüs alarmı! Karantinaya alındı
Japonya'ya yanaşan yolcu gemisinden daha önce inen bir kişide koronavirüsünün tespit edilmesinin ardından, içinde 3 bin 500 yolcu ve personel bulunan gemi tedbir amaçlı karantinaya alındı. Japonya Seyahat Acenteleri Birliği ise 400 bin Çinli turistin satın aldığı paket turların korona virüsü salgını nedeniyle iptal edilmesinin beklendiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 04.02.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 10:03
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