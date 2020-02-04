İstanbul'da koronavirüs alarmı! Çin'den gelen hostes panik yarattı
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir hastaneye gece saatlerinde halsizlik ve ateş şikayetleriyle başvuran bir kadın müşahade odasına alındı. Kadının kısa bir süre önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenilirken görevli personellerin de maske taktıkları görüldü.
Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Gelen son dakika haberine göre, bir süre hastanede tetkikleri yapılan kadın, bir süre sonra izole müşahade odasına alındı. Hastaneye başvuran kişinin kısa zaman önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.
HASTANIN ŞİKAYETİ ÜZERİNE
Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir Türk kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı.
İZOLE MÜŞAHADE ODASINA ALINDI
Tahlillerin ardından kadın hastanenin izole müşahade odasına alındı. Bu sırada hastanedeki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran kadının kısa süre önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.
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