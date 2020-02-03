Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İdlib açıklaması! "Ruslara bilgi verilmediği bilgisi doğru değil"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı. İdlib'deki kalleş saldırı hakkında Çelik, "Ruslara bilgi verilmediği bilgisi doğru değil" dedi. Öte yandan Çelik bu söylem (bilgi verilmedi) rejimin uluslararası arenada aklamaya dönük bir yaklaşım" açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. 5 asker ve 1'i sivil olmak üzere 6 şehit verdiğimiz Esad rejiminin İdlib'de gerçekleştirdiği kalleş saldırı hakkında Çelik, "Ruslara bilgi verilmediği bilgisi doğru değil" dedi. Öte yandan Çelik, "Bu söylem (bilgi verilmedi) rejimin uluslararası arenada aklamaya dönük bir yaklaşım" açıklamasında bulundu.



"ANLIK BİLGİ VERİLMEKTEDİR"



Çelik, açıklamasında "Rusya'ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya'ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır." ifadelerini kullandı.

"ESAD'I CESARETLENDİRMEK SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE NEDEN OLUR"



Çelik, "Bu saldırı ile rejimin (Esad) çözüme yaklaşımı olmadığı görüldü. Saldırı Esad'ın terör rejimi olduğunu gösterdi" şeklide konuştu.



Çelik ayrıca, Esad'ın muhaliflere saldırısının Suriye'yi böleceğini ifade etti ve "Esad'ı cesaretlendirmek Suriye'nin bölünmesine neden olur" dedi. Öte yandan Sözcü Çelik, Esad rejimini Türkiye sınırını YPG ve PKK oluşumuna terk ettiğinin altını da kalın harflerle çizdi.



"RUSYA, BEŞAR ESAD İLE KONUŞUYOR ANCAK..."



Ömer Çelik, Türkiye'nin bölgedeki Kürtlerin ve Arapların hamisi olduğunu söyledi ve "Esad Rejimi TSK'ya saldırarak kendi niyetini açıkça ifade etmiştir" sözleriyle kalleş saldırıya çok sert çıktı.



Çelik, TSK'nın İdlib'deki varlığının milli çıkarlarımız için zorunlu olduğunu da belirtti ve "Rusya, Beşar Esad ile konuşuyor, İdlib'de saldırılar durdu mu?" eleştirisini yöneltti.



"ANINDA VURULACAK"



"Gözlem noktalarına yönelik girişimler anında vurulacaktır" diyen Çelik, "Esad rejiminin nasıl yaptığının izahı Rusya'nın konusudur" açıklamasında bulundu.