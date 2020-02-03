03 Şubat 2020, Pazartesi
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
HAİN SALDIRIYA SERT TEPKİ!

'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğu, 1'i ağır 9 askerimizin de yaralandığı duyuruldu. Hain saldırı sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'dan yapılan açıklamada "Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah��tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!" denildi.

(MSB), 'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi.

HAİN SALDIRIYA SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan hain saldırıya sert tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!" ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Son dakika: İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu! SON DAKİKA: İDLİB'DE 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU!

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