03 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA: KANLARI YERDE KALMAYACAK

Son dakika haberine göre; 'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 asker olurken 1'i ağır 9 askerinde yaralanmasının ardından Kalın'dan ilk açıklama geldi.

'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 asker olurken 1'i ağır 9 askerinde yaralanmasının ardından Kalın'dan ilk açıklama geldi.

İbrahim Kalın Twiiter adresinden şu açıklamayı yaptı:

"Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir."

Son dakika: İdlib'de 4 asker şehit oldu! SON DAKİKA: İDLİB'DE 4 ASKER ŞEHİT OLDU!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN