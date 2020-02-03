Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak" dedi.

Son dakika haberine göre; İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 asker şehit olurken 1'i ağır 9 askerinde yaralanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk açıklama geldi.

İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 asker şehit olurken 1'i ağır 9 askerinde yaralanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk açıklama geldi.

İbrahim Kalın Twiiter adresinden şu açıklamayı yaptı:

"Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir."