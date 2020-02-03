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YPG-PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020
YPG-PKK'YA YILIN İLK AYINDA AĞIR DARBE

Şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, terör örgütü /'ya ocak ayında ağır darbe vurarak 45 teröristi etkisiz hale getirdi.

Şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, terör örgütü /'ya ocak ayında ağır darbe vurarak 45 teröristi etkisiz hale getirdi.

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik ocakta birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 112 zanlıdan 63'ü tutuklandı.

Geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği "Kıran" operasyonları tamamlandı, bazı bölgelerde ise "Kapan" operasyonları başlatıldı.

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