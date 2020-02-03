Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştü
Giriş Tarihi: 03.02.2020
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde "Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi" toplantısına katılmak üzere gittiği Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde "Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi" toplantısına katılmak üzere Cidde'de temaslarda bulunuyor.
İkili görüşmeler kapsamında Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile bir araya geldi.
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