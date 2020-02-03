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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde "Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi" toplantısına katılmak üzere gittiği Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde "Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi" toplantısına katılmak üzere Cidde'de temaslarda bulunuyor.

İkili görüşmeler kapsamında Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile bir araya geldi.

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