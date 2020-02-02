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İsrail'de ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.02.2020 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
İSRAİL'DE ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANI KARŞITI GÖSTERİ

'de yüzlerce kişi, 'nin hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" ismini taşıyan sözde barış planını protesto etti. Yüzlerce İsrailli, üzerinde Arapça ve İbranice "Başka bir yol daha var", "ABD'nin planını reddediyoruz" ve "Barışa evet, ilhaka hayır" yazılı pankartlar açtı.

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin internet sitesindeki haberine göre, solcu parti ve insan hakları örgütlerinin 'de düzenlediği gösteriye katılan yüzlerce İsrailli, üzerinde Arapça ve İbranice "Başka bir yol daha var", "'nin planını reddediyoruz" ve "Barışa evet, ilhaka hayır" yazılı pankartlar açtı.

Gösteriye Meretz ve İşçi partisi gibi partiler katıldı.

Gazetenin haberine göre, Meretz Partisi milletvekili Tamar Zandberg, ABD Başkanı 'ın planının barış değil, ilhak ve tehcir planı olduğunu belirtti.

Zandberg, barış planının, bir tarafın çıkarına öbürünün aleyhine değil, bilakis ve yönetimi arasında uzlaşma sağlanarak hazırlanması gerektiğine işaret etti.


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