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Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine ilişkin Fahrettin Altun'dan paylaşım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'IN UKRAYNA ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Başkan 'ın yarın yapacağı kritik ziyareti öncesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'dan, ziyaretle ilgili Twitter'dan paylaşım geldi.

Altun paylaşımında ''Cumhurbaşkanımızın, yürüttüğü "lider diplomasisi" aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanımız , ülkemizin stratejik ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere yarın 'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.'' ifadelerini kullanırken, görüşmeyle ilgili detayları barındıran bir görseli de paylaştı.

İşte o paylaşım;

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