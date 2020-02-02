Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine ilişkin Fahrettin Altun'dan paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı kritik Ukrayna ziyareti öncesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, ziyaretle ilgili Twitter'dan paylaşım geldi.

Altun paylaşımında ''Cumhurbaşkanımızın, yürüttüğü "lider diplomasisi" aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin stratejik ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere yarın Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.'' ifadelerini kullanırken, görüşmeyle ilgili detayları barındıran bir görseli de paylaştı.

İşte o paylaşım;