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Son dakika: İdlib'de 4 asker şehit oldu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
İDLİB'DEN ACI HABER! ŞEHİT VE YARALILAR VAR...

Son dakika haberine göre; 'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerin olduğu ve 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını açıkladı.

(MSB), 'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun topçu atışı neticesinde 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

Son dakika: İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu! SON DAKİKA: İDLİB'DE 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU!

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