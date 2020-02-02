TSK komandoları Suriye sınırına gönderdi
Giriş Tarihi: 02.02.2020
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırına askeri takviye yapmaya devam ediyor. Önce Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaşan askeri konvoy, oradan Reyhanlı'ya ve ardından da Suriye sınırındaki diğer birliklere katıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kırıkhan ilçesine geldi.
Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Reyhanlı ilçesine yönelen konvoy, daha sonra sınır hattına doğru ilerledi.
Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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