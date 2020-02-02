Sağlık Bakanı Koca: Vuhan'dan gelenlerin sonucu negatif

Vuhan'dan tahliye edilenleri hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "61 kişiden alınan numune örneklerin sonucu negatif çıktı." dedi. Bakan Koca, sonuçların tamanının yarın (pazartesi) açıklanacağını da belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesine ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

ŞU ANA KADAR ÇIKAN SONUÇLAR NEGATİF

Koca, Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerle ilgili, "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif." ifadelerini kullandı.

Sağlık ekiplerinin Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerin psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını bildirdiğini belirten Koca, "İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz." diye konuştu.