Elazığ ve Malatya’da yarın okul var mı? Elazığ Malatya okullar ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 02.02.2020
Elazığ ve Malatya'da yarın okul var mı? Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Elazığ Malatya okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. Okullardaki hasar tespit çalışmaları kapsamında binaların yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek. Peki, Elazığ Malatya okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar…
Elazığ Malatya okullar ne zaman açılacak? Elazığ ve Malatya'da yarın okul var mı sorusu gündeme oturdu. Elazığ'da yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan 6.8 şiddetindeki depremin yankıları sürüyor. Depremden etkilenen bölgelerde okulların eğitime hazır olup olmadığına yönelik bina kontrolleri devam ediyor. 3 Şubat Pazartesi itibariyle 2019-2020 eğitim yılının ikinci dönemi başlıyor. Peki, Elazığ Malatya'da okullar ne zaman açılacak? İşte yanıtı!
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