Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan koronavirüs açıklaması
Vuhan'dan tahliye edilen Türkler Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüs hastalığı ve ülkeye getirilen Türk vatandaşları hakkında açıklamalarda bulundu. Rusya'daki patlama ve Kanal İstanbul konularına da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Montrö'nün ortadan kalkmasıyla ilgili bir tartışma yok" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs hastalığı ve ülkeye getirilen Türk vatandaşları hakkında açıklamalarda bulundu.
"KİMSEDE VİRÜS ÇIKMADI"
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından derlenenler;
"Bazı vatandaşlarımızla temasa geçtik. Orada yaşayan vatandaşlarımızı tespit ettik. Ülkemize getirilmeleri konusundaki çalışmalarımızı yürüttük ve vatandaşlarımızın getirilmesi için gerekli çalışamları yaptık. Dört buluşma noktası tespit ettik ve onları havaalanına getirdik. Sonuçta diğer ülkelerin de bizle teması oldu. "Gerçekten sağlık bakanlığımızın ekipleriyle uçağımız kalktı. Çince bilen bir personelimizi uçağa koyduk. Giderken Çiİn'e de tıbbi malzeme gönderdik. Bir Japonya bir de Türkiye gönderdi. Zor günde dostluğumuzu gösterdik. TİKA'ya da teşekkür ediyoruz."
ABD'YE SERT TEPKİ
"Devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte çalıştık. Arkadaşlarımız son iki gün hiç uyumadı. Gürcistan, Azerbaycan vatandaşlarını da getirdik. Dost ve kardeş ülkelerden gelen vatandaşlarımızın kaldığı bir hastanede 14 günlük karantina altındalar. Devletimiz gereğini yaptı. Biz Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız ve Kudüs'ün birliğini savunacağız. Kabul edilemez plana karşı çıkacağız."
"Kimsede virüs çıkmadı. Devletimiz büyük devlet. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu tür konularda gereğini yapıyoruz.""
KANAL İSTANBUL VE MONTRÖ CEVABI
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Emekli elçilerin açıklaması siyasi. Hukuki bir açıklama değil. Montrö'nün ortadan kalkmasıyla ilgili bir tartışma yok. Bu açıklama tamamen siyasi. Biz onları değişik yerlerde de görevlendiriyoruz, bir araya geliyoruz."
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