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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan koronavirüs açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2020 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020
ÇAVUŞOĞLU'NDAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Vuhan'dan tahliye edilen Türkler Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı , Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan hastalığı ve ülkeye getirilen Türk vatandaşları hakkında açıklamalarda bulundu. Rusya'daki patlama ve Kanal İstanbul konularına da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Montrö'nün ortadan kalkmasıyla ilgili bir tartışma yok" dedi.

Dışişleri Bakanı , hastalığı ve ülkeye getirilen Türk vatandaşları hakkında açıklamalarda bulundu.

"KİMSEDE VİRÜS ÇIKMADI"

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından derlenenler;

"Bazı vatandaşlarımızla temasa geçtik. Orada yaşayan vatandaşlarımızı tespit ettik. Ülkemize getirilmeleri konusundaki çalışmalarımızı yürüttük ve vatandaşlarımızın getirilmesi için gerekli çalışamları yaptık. Dört buluşma noktası tespit ettik ve onları havaalanına getirdik. Sonuçta diğer ülkelerin de bizle teması oldu. "Gerçekten sağlık bakanlığımızın ekipleriyle uçağımız kalktı. Çince bilen bir personelimizi uçağa koyduk. Giderken Çiİn'e de tıbbi malzeme gönderdik. Bir Japonya bir de Türkiye gönderdi. Zor günde dostluğumuzu gösterdik. TİKA'ya da teşekkür ediyoruz."

ABD'YE SERT TEPKİ

"Devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte çalıştık. Arkadaşlarımız son iki gün hiç uyumadı. Gürcistan, Azerbaycan vatandaşlarını da getirdik. Dost ve kardeş ülkelerden gelen vatandaşlarımızın kaldığı bir hastanede 14 günlük karantina altındalar. Devletimiz gereğini yaptı. Biz Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız ve Kudüs'ün birliğini savunacağız. Kabul edilemez plana karşı çıkacağız."

"Kimsede virüs çıkmadı. Devletimiz büyük devlet. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu tür konularda gereğini yapıyoruz.""

KANAL İSTANBUL VE MONTRÖ CEVABI

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Emekli elçilerin açıklaması siyasi. Hukuki bir açıklama değil. Montrö'nün ortadan kalkmasıyla ilgili bir tartışma yok. Bu açıklama tamamen siyasi. Biz onları değişik yerlerde de görevlendiriyoruz, bir araya geliyoruz."

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