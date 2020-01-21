CHP'li belediye duruma tepkisiz! İzmir Bornova'da çöp krizi

İzmir'in Bornova ilçesinde aylardır alınmayan çöp ve moloz yığınları vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşlar Bornova Pınarbaşı’ndaki bu durumu belediyeye şikayet etmesine rağmen durum değişmedi. Çevre felaketine CHP’li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İDUĞ yönetimindeki belediye tepkisiz. Haberin detaylarını A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında aktardı…



















