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Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek olan uçak Koca Yusuf Moğolistan'da

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
KOCA YUSUF MOĞOLİSTAN'DA

'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde 'dan havalanan ait dev kargo uçağı, Moğolistan'ın başkenti 'a vardı. Ulan Batur'a inen ve yakıt ikmalinin ardından yeniden havalanacak askeri uçağın gece yarısı Vuhan'a ulaşması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı 'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını 'ye getirmek üzere ambulansa dönüştürülen ait A 400M askeri kargo uçağı, öğle saatlerinde Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti.

Hayata geçirilen büyük tahliye operasyonu kapsamında, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağı, önceki gün 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanarak 'daki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına gelmişti.

Koruyucu kıyafetler, maskeler, dezenfektan malzemelerle ve tarafından Çin'e gönderilmek üzere hazırlanan tıbbi malzemeleri taşıyan askeri uçak, alınan izinlerin ardından saat 12.05'te havalandı.

Önemli bir tahliye operasyonunda görev alan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait "uçan kale"nin Moğolistan'ın başkenti 'a ulaştığı öğrenildi.

Son dakika: Vuhan'daki Türk vatandaşlarını getirecek uçaktan ilk görüntüler |Video VUHAN'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARINI GETİRECEK UÇAKTAN İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

Burada yapılacak yakıt ikmali sonrasında yeniden havalanacak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın, gece yarısı Vuhan'a ulaşması bekleniyor.

2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresi ve sağlık ekibinin de yer aldığı uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve dönme taleplerini ileten Türk vatandaşı ile dost ülkelerin vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M nakliye uçakları, 'daki deprem sonrasında bölge halkının yaralarının sarılmasında da önemli görevler almıştı.

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