Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek olan uçak Koca Yusuf Moğolistan'da
Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere öğle saatlerinde Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a vardı. Ulan Batur'a inen ve yakıt ikmalinin ardından yeniden havalanacak askeri uçağın gece yarısı Vuhan'a ulaşması bekleniyor.
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere ambulansa dönüştürülen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M askeri kargo uçağı, öğle saatlerinde Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti.
Hayata geçirilen büyük tahliye operasyonu kapsamında, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağı, önceki gün Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanarak Ankara'daki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına gelmişti.
Koruyucu kıyafetler, maskeler, dezenfektan malzemelerle TİKA ve Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'e gönderilmek üzere hazırlanan tıbbi malzemeleri taşıyan askeri uçak, alınan izinlerin ardından saat 12.05'te havalandı.
Önemli bir tahliye operasyonunda görev alan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait "uçan kale"nin Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a ulaştığı öğrenildi.
Burada yapılacak yakıt ikmali sonrasında yeniden havalanacak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın, gece yarısı Vuhan'a ulaşması bekleniyor.
2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresi ve sağlık ekibinin de yer aldığı uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve dönme taleplerini ileten Türk vatandaşı ile dost ülkelerin vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A 400M nakliye uçakları, Elazığ'daki deprem sonrasında bölge halkının yaralarının sarılmasında da önemli görevler almıştı.
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